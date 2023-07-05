В ДНР заявили об ударе по Волновахе ракетой Storm Shadow
Украинская армия 5 июля нанесла удар по городу Волноваха Донецкой республики дальнобойной ракетой Storm Shadow. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава местной администрации Константин Зинченко.
Он отметил, что в результате атаки пострадало здание администрации. Разрушено левое крыло, пострадавших нет.
По предварительным данным, украинская армия использовала ракеты Storm Shadow, уточнил мэр.
Министерство обороны России ранее сообщило о перехвате средствами противовоздушной обороны пяти ракет Storm Shadow и двух снарядов Himars, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru