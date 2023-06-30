Рогов: ВСУ попытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow

Украинские войска попытались атаковать Бердянск, предположительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Бердянске прозвучала серия взрывов

Ранее эксперт заявил о серии взрывов в Бердянске, предположив, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Глава пророссийского движения указал, что взрывы прозвучали в городе из-за ПВО, отразившей атаку на подступах к Бердянску, пишет RT.

В среду система ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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