Рогов: ВСУ попытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow
Украинские войска попытались атаковать Бердянск, предположительно, дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее эксперт заявил о серии взрывов в Бердянске, предположив, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны.
«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Глава пророссийского движения указал, что взрывы прозвучали в городе из-за ПВО, отразившей атаку на подступах к Бердянску, пишет RT.
В среду система ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь, пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».
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