В ДНР заявили о подготовке Украины к активным боевым действиям в Донбассе

По данным ведомства, украинские силовики перебросили в Донбасс восемь боевых комплексов.

«На железнодорожной станции в Красноармейске осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами», — цитирует представителя Народной милиции ДНР РИА Новости.

Кроме того, в последние две недели на Донбасс прибывали националистические подразделения и снайперы 74 разведывательного батальона и спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа».

Также в ДНР сообщают об усилении разведывательной деятельности Киева с применением беспилотников, активном восполнении запасов и поставке новых боеприпасов на складах в зоне операции объединенных сил.

Между тем СМИ сообщают, что Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию на случай начала военных действий. Рекомендации направили на киевские предприятия. В инструкции гражданам предлагается подготовить свое жилье к возможному конфликту, заранее запастись водой и лекарствами, подготовить документы, вещи, и транспорт к эвакуации. Кроме того, рекомендуется узнать местонахождение ближайшего укрытия и продумать альтернативные источники света и тепла, пишет «Свободная пресса».

