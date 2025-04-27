Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания

По его словам, в апреле 2023 года он был завербован спецслужбами Украины и по указанию куратора по имени Вадим в сентябре того же года приехал в Москву. В ноябре 2024 года он заселился в помещение. По указанию куратора в феврале 2025 года Кузин купил автомобиль «Volkswagen Универсал». В конце февраля он забрал из тайника видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля.

Подозреваемый отметил, что взрыв был произведен дистанционно куратором Вадимом. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

Убийство генерала Москалика в Подмосковье – это попытка Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

