В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины
Киев из-за подготовки к наступлению в Донбассе ограничит выезд из Украины военнообязанных граждан призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — рассказал представитель оборонного ведомства.
В качестве причин для отказа называют в том числе отсутствие сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или другие имущественные споры
Кроме того, в ДНР сообщили, что Украина готовит дипломатические ноты в посольства других стран, в которых просит содействовать возвращению в страну граждан призывного возраста, а украинские военкоматы уточняют списки подлежащих мобилизации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- «Блестяще»: Шойгу оценил переброску войск в рамках учений «Союзная решимость-2022»
- Киев отреагировал на ответ США России по гарантиям безопасности
- В России за сутки выписаны почти 54 тысячи человек после COVID-19
- В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины
- Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации
- Россияне начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
- Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за беспилотника
- Проценко назвал отличительные симптомы «омикрона»
- Во многих школах Москвы идет проверки после сообщения о минировании
- Роспотребнадзор не смог установить организаторов митинга против бывшего чеченского судьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru