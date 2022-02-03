В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины

Киев из-за подготовки к наступлению в Донбассе ограничит выезд из Украины военнообязанных граждан призывного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — рассказал представитель оборонного ведомства.

В качестве причин для отказа называют в том числе отсутствие сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или другие имущественные споры

Кроме того, в ДНР сообщили, что Украина готовит дипломатические ноты в посольства других стран, в которых просит содействовать возвращению в страну граждан призывного возраста, а украинские военкоматы уточняют списки подлежащих мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ДНРДонбассУкраина
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