В ДНР заявили об ограничении выезда граждан призывного возраста из Украины

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — рассказал представитель оборонного ведомства.

В качестве причин для отказа называют в том числе отсутствие сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или другие имущественные споры

Кроме того, в ДНР сообщили, что Украина готовит дипломатические ноты в посольства других стран, в которых просит содействовать возвращению в страну граждан призывного возраста, а украинские военкоматы уточняют списки подлежащих мобилизации.

