МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных

«По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — подчеркнула министр.

В декабре в МИД России сообщали, что Киев перебросил в Донбасс до 125 тысяч военных, напоминает RT.

Ранее Никанорова заявила, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения в Донбассе вооружение, полученное от западных партнеров, пишет РИА ФАН.

