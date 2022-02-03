МИД ДНР: Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч военных
Украина перебросила 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости.
«По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — подчеркнула министр.
В декабре в МИД России сообщали, что Киев перебросил в Донбасс до 125 тысяч военных, напоминает RT.
Ранее Никанорова заявила, что украинские силовики стягивают к линии соприкосновения в Донбассе вооружение, полученное от западных партнеров, пишет РИА ФАН.
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