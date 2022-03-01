В ДНР заявили о захвате украинскими националистами 20 автомобилей миссии ОБСЕ
Около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ захвачены в Краматорске, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
«По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Народная милиция предполагает, что транспорт с маркировкой ОБСЕ может быть использован для проведения провокаций в отношении сотрудников организации с последующим обвинением сил ДНР, пишет RT.
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