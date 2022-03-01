В ДНР заявили о захвате украинскими националистами 20 автомобилей миссии ОБСЕ

Около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ захвачены в Краматорске, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).

Автомобили ОБСЕ выехали из Луганска и Донецка

«По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Народная милиция предполагает, что транспорт с маркировкой ОБСЕ может быть использован для проведения провокаций в отношении сотрудников организации с последующим обвинением сил ДНР, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаДНРОБСЕ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры