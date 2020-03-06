В ДНР заявили о возвращении ВСУ в район разведения сил в Донбассе
Военнослужащие Украины вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил. Об этом сообщила народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики.
В связи с этим в ДНР призвали международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств, сообщает РИА Новости.
3 марта в ДНР заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины за прошедшие сутки. По данным представителей самопровозглашенной республики, в ее сторону было выпущено 42 мины разного калибра. Под обстрел попали одиннадцать населенных пунктов, в том числе, Донецк и Горловка.
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