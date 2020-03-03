В ДНР заявили о 20 случаях обстрелов за сутки с украинской стороны

По данным ДНР, было выпущено в сторону республики 42 мины разного калибра. Под обстрел попали одиннадцать населенных пунктов, в частности, Донецк и Горловка.

Ранее в конце января замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия готова к силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками - ЛНР и ДНР.

Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий.



