В ДНР заявили о 20 случаях обстрелов за сутки с украинской стороны
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ДНР, было выпущено в сторону республики 42 мины разного калибра. Под обстрел попали одиннадцать населенных пунктов, в частности, Донецк и Горловка.
Ранее в конце января замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия готова к силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками - ЛНР и ДНР.
Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий.
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