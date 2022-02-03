В ДНР заявили о применении Киевом западного оружия в Донбассе

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — сообщила министр в интервью РИА Новости.

Ранее Никанорова заявила, что Киев стягивает все больше полученных от Запада вооружений к линии соприкосновения в Донбассе, отмечает РЕН ТВ. Глава МИД ДНР указала, что поставки нового вооружения приводят к новым обстрелам в регионе, пишет Газета.ру.

