В ДНР заявили о применении Киевом западного оружия в Донбассе

Украина применила западное оружие в Донбассе, обстрелу поставленными НАТО боеприпасами подверглась электроподстанция в Еленовке. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

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«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — сообщила министр в интервью РИА Новости.

Ранее Никанорова заявила, что Киев стягивает все больше полученных от Запада вооружений к линии соприкосновения в Донбассе, отмечает РЕН ТВ. Глава МИД ДНР указала, что поставки нового вооружения приводят к новым обстрелам в регионе, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДНРУкраинаДонбасс
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