В ЛНР заявили о планах Украины забросить десант в тыл обороны Донбасса
Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе и планирует забросить десант в тыл самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Как отметил представитель оборонного ведомства, разведка получила данные о возможных действиях Киева.
«С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — заявил Филипоненко.
Вместе с тем представитель Народной милиции отметил, что у командования украинских Вооруженных сил нет «уверенности в успехе планируемых наступательных действий». Филипоненко объяснил это тем, что местным органам власти поручено эвакуировать документы и имущество местных органов власти.
Кроме того, в ЛНР сообщили о готовящемся развертывании в тылу наступающих подразделений украинской армии частей украинской Нацгвардии, которые «должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров».
«Мы будем продолжать внимательно отслеживать ход подготовки Украины к боевым действиям против Народных республик и осуществлять подготовку частей Народной милиции к отражению украинской агрессии на Донбассе», — заключил Филипоненко.
Ранее глава Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что в противостоянии на линии соприкосновения в Донбассе участвуют внештатные подразделения НАТО и наемники, пишет Ura.ru.
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