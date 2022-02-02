В ЛНР заявили о планах Украины забросить десант в тыл обороны Донбасса

Как отметил представитель оборонного ведомства, разведка получила данные о возможных действиях Киева.

«С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — заявил Филипоненко.

Вместе с тем представитель Народной милиции отметил, что у командования украинских Вооруженных сил нет «уверенности в успехе планируемых наступательных действий». Филипоненко объяснил это тем, что местным органам власти поручено эвакуировать документы и имущество местных органов власти.

Кроме того, в ЛНР сообщили о готовящемся развертывании в тылу наступающих подразделений украинской армии частей украинской Нацгвардии, которые «должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров».

«Мы будем продолжать внимательно отслеживать ход подготовки Украины к боевым действиям против Народных республик и осуществлять подготовку частей Народной милиции к отражению украинской агрессии на Донбассе», — заключил Филипоненко.

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что в противостоянии на линии соприкосновения в Донбассе участвуют внештатные подразделения НАТО и наемники, пишет Ura.ru.

