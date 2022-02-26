В ДНР заявили о перехвате двух ракет ТРК «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили две несработавшие ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, в результате ряд зданий получили повреждения. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«За что они боролись, на то и напоролись»: Лысаков о спецоперации на Донбассе

«Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, также обломки ракеты повредили прилегающие домохозяйства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаДонбассДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры