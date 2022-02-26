В ДНР заявили о перехвате двух ракет ТРК «Точка-У»
Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики (ДНР) перехватили две несработавшие ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, в результате ряд зданий получили повреждения. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
«Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, также обломки ракеты повредили прилегающие домохозяйства.
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