В ДНР заявили, что военные Украины пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

По его словам, один из военных был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.

«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет», - приводит РИА Новости слова Кокарева.

Он подчеркнул, что бойцы ДНР допрашивают задержанных и отправляют в соответствующие инстанции.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону.

