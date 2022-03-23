В ДНР заявили, что военные Украины пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде
Украинские военные пытаются покинуть окруженный Мариуполь под видом мирных жителей и даже надевают женскую одежду. Об этом сообщил командир батальона сил Донецкой народной республики майор Олег Кокарев.
По его словам, один из военных был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.
«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет», - приводит РИА Новости слова Кокарева.
Он подчеркнул, что бойцы ДНР допрашивают задержанных и отправляют в соответствующие инстанции.
Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону.
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