В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов
В войсках Украины чувствуется «снарядный голод», они начали экономить боеприпасы. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба в интервью РИА Новости.
«Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — сказал он.
Авидзба также отметил, что стороны изучают друг друга обстрелами. По его словам, украинские военные, в частности, пытаются подавлять позиции артиллерией, но без особого успеха.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 446 / сут.
Умерли
375 тыс.+168 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+10 508 / сут.
- Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге
- В здании аэропорта Владивостока рухнул потолок
- Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
- СМИ: Аэропорт Внуково ввел режим простоя
- В ЕК рассказали о работе над шестым пакетом санкций против России
- СМИ: Американские дипломаты вернутся на Украину в течение недели
- В Брянске произошел пожар на нефтебазе
- Макрон победил на президентских выборах во Франции с 58,55% голосов
- Во втором туре президентских выборов во Франции явка составила около 64%
- В Австралии назвали базу Китая на Соломоновых островах «красной линией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru