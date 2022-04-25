В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов

«Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — сказал он.

Авидзба также отметил, что стороны изучают друг друга обстрелами. По его словам, украинские военные, в частности, пытаются подавлять позиции артиллерией, но без особого успеха.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.

