В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов

В войсках Украины чувствуется «снарядный голод», они начали экономить боеприпасы. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба в интервью РИА Новости.

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«Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса», — сказал он.

Авидзба также отметил, что стороны изучают друг друга обстрелами. По его словам, украинские военные, в частности, пытаются подавлять позиции артиллерией, но без особого успеха.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаДНР
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