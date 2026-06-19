В Совфеде оценили главу Бразилии в качестве посредника по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - хорошая кандидатура на роль посредника на переговорах по Украине. Об этом сайту aif.ru заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Без Трампа и Турции: Кто может стать посредником на переговорах по Украине

Он отметил, что бразильский лидер - уважаемый человек, который, «никогда не вмешивался в конфликт между Россией и Украиной».

«Пока такой информации не поступало... Если Лула да Силва сам согласен, я думаю, наше руководство рассмотрит этот вариант, взвесит слабые и сильные стороны и примет решение», - заключил сенатор.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРоссияБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры