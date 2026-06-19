Он отметил, что бразильский лидер - уважаемый человек, который, «никогда не вмешивался в конфликт между Россией и Украиной».

«Пока такой информации не поступало... Если Лула да Силва сам согласен, я думаю, наше руководство рассмотрит этот вариант, взвесит слабые и сильные стороны и примет решение», - заключил сенатор.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

