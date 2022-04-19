СМИ: Украинский район захотел присоединиться к ДНР
Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
По данным источника, в ходе голосования на народном сходе, которое жители организовали самостоятельно, это решение было поддержано единогласно.
На видео, которые опубликовал журналист ВГТРК, видно, как жители района голосуют «за временное присоединение» к ДНР.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине.
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