СМИ: Украинский район захотел присоединиться к ДНР

Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По данным источника, в ходе голосования на народном сходе, которое жители организовали самостоятельно, это решение было поддержано единогласно.

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На видео, которые опубликовал журналист ВГТРК, видно, как жители района голосуют «за временное присоединение» к ДНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обвинил западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыВГТРКГолосованиеУкраинаДНР
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