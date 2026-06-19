Из-за высоких цен и дорогих кредитов срок пользования любыми автомобилями в России увеличился, в том числе китайскими, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Россияне стали реже продавать китайские автомобили после 1-2 лет эксплуатации, рассказал ранее «Известиям» основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган. Между тем, совсем недавно на российском авторынке было распространено мнение, что китайскую машину нужно продавать как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет эксплуатации.

«Реже стали продавать любые машины, а не только китайские. Человек понимает, он продать-то продаст, но ничего другого сейчас за эти деньги не купит. Поэтому люди покупают машины сейчас на более долгий период. И Mazda по параллельному импорту покупают также на долгий период, и «Лады» никто не покупает на год или два», - заявил Кадаков.

В целом на вторичном рынке, отметил автоэксперт, на данный момент спрос и предложение уравновешены, в отличие от всего пары лет назад, когда цены на б/у автомобили были перегреты и спрос упал, а предложение выросло.