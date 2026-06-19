Автоэксперт объяснил отказ россиян продавать китайские авто через год-два
Автолюбители вынуждены эксплуатировать любые машины, а не только китайские, дольше, заявил НСН главред «За рулем» Максим Кадаков.
Из-за высоких цен и дорогих кредитов срок пользования любыми автомобилями в России увеличился, в том числе китайскими, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Россияне стали реже продавать китайские автомобили после 1-2 лет эксплуатации, рассказал ранее «Известиям» основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган. Между тем, совсем недавно на российском авторынке было распространено мнение, что китайскую машину нужно продавать как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет эксплуатации.
«Реже стали продавать любые машины, а не только китайские. Человек понимает, он продать-то продаст, но ничего другого сейчас за эти деньги не купит. Поэтому люди покупают машины сейчас на более долгий период. И Mazda по параллельному импорту покупают также на долгий период, и «Лады» никто не покупает на год или два», - заявил Кадаков.
В целом на вторичном рынке, отметил автоэксперт, на данный момент спрос и предложение уравновешены, в отличие от всего пары лет назад, когда цены на б/у автомобили были перегреты и спрос упал, а предложение выросло.
«Рынок всегда стремится к равновесному состоянию, но спрос всегда меньше предложения. Если бы они были равны, мы бы не увидели на доске объявлений ни одного автомобиля. Но динамика всегда разнится. Был период 2023-2024 года, когда цены на «старичков» перегрели и время экспонирования автомобилей в продаже резко увеличилось. Автомобили менее охотно покупали и предложение росло, а спрос не увеличился, а даже уменьшался. В 2025 году была обратная динамика, все приходило в некое равновесие. Сейчас мы видим продолжение этой тенденции, без крена в ту или другую сторону», - полагает Кадаков.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов раскрыл НСН, что гибридный автомобиль от завода «Москвич», вероятно, будет стоить от 4 млн рублей, однако проблемы с парковками в крупных городах помешают его востребованности.
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