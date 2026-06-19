Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве 76 беспилотников ВСУ

Он указал, что только на ближнем рубеже средства ПВО уничтожили 76 беспилотников.

«Разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву российская армия будет наносить массированные удары по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

