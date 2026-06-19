Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве 76 беспилотников ВСУ

Противник предпринял 19 июня «ещё одну массированную атаку на Москву». Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он указал, что только на ближнем рубеже средства ПВО уничтожили 76 беспилотников.

«Разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву российская армия будет наносить массированные удары по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМоскваСергей Собянин

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