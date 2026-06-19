Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве 76 беспилотников ВСУ
Противник предпринял 19 июня «ещё одну массированную атаку на Москву». Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что только на ближнем рубеже средства ПВО уничтожили 76 беспилотников.
«Разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву российская армия будет наносить массированные удары по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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