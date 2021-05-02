В ДНР военные перехватили ударный беспилотник силовиков ВСУ

«Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Террикон - М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - цитирует сообщение ТАСС.

По данным военных ДНР, беспилотник киевских силовиков успел сбросить самодельное взрывное устройство. В ДНР предполагают, что это была осколочная гранта ВОГ-17. При ее ударе о землю произошел взрыв.

«Благодаря слаженным действиям защитников республики жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать», - сообщили в Народной милиции ДНР.

Напомним, в соответствии с дополнительными условиями заключенного перемирия, стороны конфликта в Донбассе не могут применять беспилотники вблизи линии соприкосновения. В противном случае они нарушают запрет. Использовать беспилотники имеет право только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине в рамках своей деятельности.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны поставляющиеся на Украину турецкие беспилотники.

«Беспилотники Bayraktar сами по себе неопасны, но основная их проблема и вред – это онлайн информация, которую можно использовать для нанесения артиллерийских, ракетных ударов. Это и в Карабахской войне было гораздо важнее, чем то, что у них есть там маленькие бомбочки на борту и маленькие ракеты, которые тоже важны, но основное – это сбор информации, корректировка огня», - пояснил он.

