В ДНР военные перехватили ударный беспилотник силовиков ВСУ
Вблизи города Ясиноватая военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) совершили перехват ударного беспилотника украинских силовиков. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Террикон - М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - цитирует сообщение ТАСС.
По данным военных ДНР, беспилотник киевских силовиков успел сбросить самодельное взрывное устройство. В ДНР предполагают, что это была осколочная гранта ВОГ-17. При ее ударе о землю произошел взрыв.
«Благодаря слаженным действиям защитников республики жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать», - сообщили в Народной милиции ДНР.
Напомним, в соответствии с дополнительными условиями заключенного перемирия, стороны конфликта в Донбассе не могут применять беспилотники вблизи линии соприкосновения. В противном случае они нарушают запрет. Использовать беспилотники имеет право только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине в рамках своей деятельности.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны поставляющиеся на Украину турецкие беспилотники.
«Беспилотники Bayraktar сами по себе неопасны, но основная их проблема и вред – это онлайн информация, которую можно использовать для нанесения артиллерийских, ракетных ударов. Это и в Карабахской войне было гораздо важнее, чем то, что у них есть там маленькие бомбочки на борту и маленькие ракеты, которые тоже важны, но основное – это сбор информации, корректировка огня», - пояснил он.
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