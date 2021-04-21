Раскрыта опасность применения турецких беспилотников на Украине
Это не ударные боевые единицы, а сборщики информации, и пока не известно, научились ли украинцы с ними управляться, заявил Павел Фельгенгауэр.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны поставляющиеся на Украину турецкие беспилотники. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2, но сделка не направлена против России.
«Беспилотники Bayraktar сами по себе неопасны, но основная их проблема и вред – это онлайн информация, которую можно использовать для нанесения артиллерийских, ракетных ударов. Это и в Карабахской войне было гораздо важнее, чем то, что у них есть там маленькие бомбочки на борту и маленькие ракеты, которые тоже важны, но основное – это сбор информации, корректировка огня», - пояснил он.
Он подчеркнул, что Россия давно знает о системе работы летательных аппаратов такого типа и умеет с ними обращаться.
«В России такие беспилотники давно используются и эффективно применялись, например, в Сирии, на Донбассе. Насколько украинцы наладили и научились корректировать свой огонь артиллерии, огонь ракетных войск – я не знаю. Россия с этим разобралась уже давно. Мы это доказали в бою, научили свои войска пользоваться эффективно. Умеет ли это делать эффективно армия Украины – я не знаю, потому что пока нет тому доказательств, а сама по себе боевая нагрузка беспилотников невелика», - добавил Фельгенгауэр.
Эксперт также прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции о готовности продать свою продукцию России. Фельгенгауэр отметил, что у России есть беспилотный летательный аппарат «Форпост», который разработан на базе израильского летательного аппарата.
«Он ударных функций не несет, но с точки зрения добычи информации в реальном времени – прекрасно работает. Закупать беспилотники у Турции мы не будем», сказал эксперт.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона все-таки рассчитывает убедить Анкару в неправильности позиций по Крыму.
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