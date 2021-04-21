Раскрыта опасность применения турецких беспилотников на Украине

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем опасны поставляющиеся на Украину турецкие беспилотники. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2, но сделка не направлена против России.

«Беспилотники Bayraktar сами по себе неопасны, но основная их проблема и вред – это онлайн информация, которую можно использовать для нанесения артиллерийских, ракетных ударов. Это и в Карабахской войне было гораздо важнее, чем то, что у них есть там маленькие бомбочки на борту и маленькие ракеты, которые тоже важны, но основное – это сбор информации, корректировка огня», - пояснил он.