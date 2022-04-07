В ДНР сообщили о завершении основных боев в центральной части Мариуполя
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) почти зачистили центр Мариуполя от украинских формирований. Об этом заявил официальный представитель НМ Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».
«По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города, можно сказать, основные бои закончились», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
При этом, по словам Басурина, в порту и промзоне предприятия «Азовсталь» бои продолжаются, пишет RT.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации Мариуполя избранного лидерами общин Константина Иващенко, который ранее представлял в горсовете партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», напоминает Ura.ru.
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