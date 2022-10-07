В ДНР сообщили о взятии Отрадовки и Весёлой долины
В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в районе Бахмута. Это Отрадовка и Веселая Долина, информирует штаб территориальной обороны ДНР. Отрадовка расположена на трассе Горловка- Бахмут.
Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии продолжают постепенное наступление в районе Бахмута (Артёмовск - 1924—2016 гг). Американский Институт изучения войны, ссылаясь на российских вонкоров, сообщает о продвижении на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях города.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ДНР также сообщили о взятии населённого пункта Зайцево. Минобороны РФ подтверждало это ещё накануне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Центробанк ДНР перешел на официальный курс Банка России
- Открытие туристического сезона в Турции без карт «Мир» оказалось под угрозой
- СМИ: Авиабилеты за границу многократно подешевели на фоне снижения спроса
- В Ставрополе задержали готовивших теракты членов законспирированной ячейки ИГ
- В ДНР сообщили о взятии Отрадовки и Весёлой долины
- Пушилин: На Краснолиманское направление прибывает подкрепление
- СМИ: США отказываются поставлять на Украину ракеты ATACMS для ударов по Крыму
- В России ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч
- Лавров ответил на призыв Зеленского к превентивному удару по РФ
- В Запорожье заявили, что ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru