В ДНР сообщили о взятии Отрадовки и Весёлой долины

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в районе Бахмута. Это Отрадовка и Веселая Долина, информирует штаб территориальной обороны ДНР. Отрадовка расположена на трассе Горловка- Бахмут.

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии продолжают постепенное наступление в районе Бахмута (Артёмовск - 1924—2016 гг). Американский Институт изучения войны, ссылаясь на российских вонкоров, сообщает о продвижении на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях города.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ДНР также сообщили о взятии населённого пункта Зайцево. Минобороны РФ подтверждало это ещё накануне.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НаступлениеУкраинаДНР
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