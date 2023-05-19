В ДНР сообщили о намерении Киева прорвать фланги в Артемовске

Украинские военные предпринимают попытки прорвать фланги в Артемовске, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

В Киеве заявили о значительном усилении российских сил в Артемовске

По его словам, Вооруженные силы Украины хотят осложнить продвижение военных России внутри города. Отмечается, что российская армия прилагает все усилия для того, чтобы не допустить этого.

Ранее российские силы взяли укрепрайон «Домино» в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры