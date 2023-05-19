В ДНР сообщили о намерении Киева прорвать фланги в Артемовске
19 мая 202305:01
Украинские военные предпринимают попытки прорвать фланги в Артемовске, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, Вооруженные силы Украины хотят осложнить продвижение военных России внутри города. Отмечается, что российская армия прилагает все усилия для того, чтобы не допустить этого.
Ранее российские силы взяли укрепрайон «Домино» в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru