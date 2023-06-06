В ДНР сообщили, что ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое

Украинские военные смогли «зацепиться» за поселок Новодонецкое в ДНР, сообщил в Telegram замглавы Росгвардии по республике Александр Ходаковский.

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По его словам, Вооруженные силы Украины понесли потери. Уничтожено около десяти единиц бронированной техники, включая один танк. Десятки украинских солдат убиты.

Ходаковский ранее заявил, что в районе населенного пункта Новодонецкое заметили до 30 единиц танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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