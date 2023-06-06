В ДНР сообщили, что ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое
6 июня 202303:35
Украинские военные смогли «зацепиться» за поселок Новодонецкое в ДНР, сообщил в Telegram замглавы Росгвардии по республике Александр Ходаковский.
По его словам, Вооруженные силы Украины понесли потери. Уничтожено около десяти единиц бронированной техники, включая один танк. Десятки украинских солдат убиты.
Ходаковский ранее заявил, что в районе населенного пункта Новодонецкое заметили до 30 единиц танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru