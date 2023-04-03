В ДНР сообщили, что основу ДРГ Украины составляют иностранные наемники

Иностранные наемники составляют основу разведывательно-диверсионных групп (ДРГ) Украины, которые действуют на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что в ДРГ есть также и кадровые военнослужащие. По словам Гагина, иностранцы обучают разведке и бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ России и Следственный комитет России (СКР) организовали совместную рабочую группу для расследования вербовки и участия наемников в боях на стороне ВСУ. Отмечалось, что инициатором создания рабочей группы стал СКР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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