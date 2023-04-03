В ДНР сообщили, что основу ДРГ Украины составляют иностранные наемники
Иностранные наемники составляют основу разведывательно-диверсионных групп (ДРГ) Украины, которые действуют на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что в ДРГ есть также и кадровые военнослужащие. По словам Гагина, иностранцы обучают разведке и бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что ФСБ России и Следственный комитет России (СКР) организовали совместную рабочую группу для расследования вербовки и участия наемников в боях на стороне ВСУ. Отмечалось, что инициатором создания рабочей группы стал СКР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru