В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку

Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире НСН опроверг эти заявления украинской стороны.

«Заявления Киева – это очередной фейк, очередная победная реляция. Говорю со всей ответственностью. Мы не можем комментировать каждое слово на заборе. Мы стоим на своих позициях. Никаких изменений в линии соприкосновения не произошло», - заявил собеседник НСН.

Ранее глава администрации президента Украины Игорь Костюк рассказал изданию «Новое время» о планах по созданию новой информационной стратегии по Донбассу. Непродуманной и безответственной в эфире НСН назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.

