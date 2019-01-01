В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку
Представитель ДНР в эфире НСН дал характеристику заявлениям представителя ВСУ о приближении к Донецку.
Вооруженные силы Украины зaкрепили свои позиции в поселке Марьинкa под Донецком. До грaницы городa остaлaсь дистaнция от 100 до 250 метров. Об этом рaсскaзaл пресс-офицер 24-ой бригaды ВСУ Нaзaр Ильницкий. «Укрaинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудовaние позиций, их укрепление и рaзвитие», — говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире НСН опроверг эти заявления украинской стороны.
«Заявления Киева – это очередной фейк, очередная победная реляция. Говорю со всей ответственностью. Мы не можем комментировать каждое слово на заборе. Мы стоим на своих позициях. Никаких изменений в линии соприкосновения не произошло», - заявил собеседник НСН.
Ранее глава администрации президента Украины Игорь Костюк рассказал изданию «Новое время» о планах по созданию новой информационной стратегии по Донбассу. Непродуманной и безответственной в эфире НСН назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.
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