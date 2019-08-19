В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском

Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли утверждения о якобы участии российских танков в боях под Иловайском на Украине в 2014 году. С таким комментарием выступил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс». Он уточнил, что в тех событиях использовалась бывшая украинская техника, которую ВСУ бросили, уходя из Донбасса.

По словам Басурина, в боях под Иловайском подразделения ополченцев действительно могли применять танки Т-72, однако речь может идти лишь о трофейных машинах, отмечает RT. Так, сразу несколько таких танков были захвачены бойцами ДНР под Артемовском, уточнил замначальника управления народной милиции.

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Как отмечает Ura.ru, ранее британская исследовательская группа Forensic Architecture заявила, что нашла доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Она представила спутниковые снимки, на которых, как утверждает, видны автоколонны с танками Т-72Б3, которые тогда использовались только вооруженными силами РФ.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН опроверг утверждения о том, что на востоке Украины в 2014 году действовали регулярные российские войска. По его словам, там воевали исключительно добровольцы.

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ФОТО: РИА Новости
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