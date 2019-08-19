В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском
Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли утверждения о якобы участии российских танков в боях под Иловайском на Украине в 2014 году. С таким комментарием выступил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс». Он уточнил, что в тех событиях использовалась бывшая украинская техника, которую ВСУ бросили, уходя из Донбасса.
По словам Басурина, в боях под Иловайском подразделения ополченцев действительно могли применять танки Т-72, однако речь может идти лишь о трофейных машинах, отмечает RT. Так, сразу несколько таких танков были захвачены бойцами ДНР под Артемовском, уточнил замначальника управления народной милиции.
Как отмечает Ura.ru, ранее британская исследовательская группа Forensic Architecture заявила, что нашла доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.
Она представила спутниковые снимки, на которых, как утверждает, видны автоколонны с танками Т-72Б3, которые тогда использовались только вооруженными силами РФ.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН опроверг утверждения о том, что на востоке Украины в 2014 году действовали регулярные российские войска. По его словам, там воевали исключительно добровольцы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сирийская армия ударила по турецкому конвою после вторжения
- В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском
- Новые отравления маслом с крысиным ядом отмечены в Ульяновской области
- Турция перебрасывает бронетехнику к сирийскому Хан-Шейхуна
- В Профсоюзе лётчиков рассказали, что спасло экипаж А-321