В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском

Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли утверждения о якобы участии российских танков в боях под Иловайском на Украине в 2014 году. С таким комментарием выступил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс». Он уточнил, что в тех событиях использовалась бывшая украинская техника, которую ВСУ бросили, уходя из Донбасса.

По словам Басурина, в боях под Иловайском подразделения ополченцев действительно могли применять танки Т-72, однако речь может идти лишь о трофейных машинах, отмечает RT. Так, сразу несколько таких танков были захвачены бойцами ДНР под Артемовском, уточнил замначальника управления народной милиции.