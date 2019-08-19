Царёв раскрыл, кто из россиян участвовал в боях под Иловайском
Бывший спикер парламента Новороссии в эфире НСН опроверг постоянное присутствие российских войск на территории Украины в 2014 году.
Доказательства участия России в вооружённых действиях под Иловайском в 2014 году обнаружили эксперты британской исследовательской группы Forensic Architecture, сообщает The Guardian.
Учёные нашли спутниковые снимки, на которых видно российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видно танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала в армии только РФ.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН опроверг постоянное присутствие российских войск на территории Украины в 2014 году. По его словам, там были только добровольцы (слушайте аудио).
«Могу только сказать, что на тот момент в 2014 году до Иловайска там были, насколько я знаю, российские войска. Но это были пенсионеры, добровольцы, регулярных войск российских не было», — сообщил Царёв.
Напомним, в середине апреля 2014 года в Иловайске не раз велись активные боевые действия. К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьёзные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек. Власти России неоднократно отвергали обвинения в военном присутствии своей постоянной армии на территории конфликта.
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