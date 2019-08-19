Стрелков ответил на обвинения Британии в причастности РФ к боям за Иловайск

В Британии нашли свидетельства российского военного присутствия на территории вооружённого конфликта во время боёв под Иловайском. Исследовательская группа Forensic Architecture собрала спутниковые снимки, на которых видно российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Кроме того, на снимках видно танки Т-72Б3, которые на тот момент использовала в армии только РФ.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков рассказал НСН, кто присутствовал под Иловайском во время его командования ополчением.

«Я видел это сообщение. Могу сказать, что пока я командовал, а бои под Иловайском начинались в мою бытность командующим ополчения, естественно, никаких российских танков в колонне в моём распоряжении не было. Бои продолжались в конце июля и первой половине августа. Там действовало подразделение “Моторолы”, несколько рот из разных батальонов, в основном из батальона “Царя” (Владимира Кононова, позывной — Царь — прим. НСН) 1-ой Славянской бригады. Единственная бронетехника, которая у нас там имелась, это две “Ноны” (самоходное артиллерийское орудие — прим. НСН), которые ещё из Славянска вышли. Другой боевой техники там не было. Что касается другого, я комментировать не могу, потому что меня там не было», — заключил Стрелков.