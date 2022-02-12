В ДНР опровергли информацию о взрыве
Глава ДНР Денис Пушилин опроверг данные о мощном взрыве, якобы произошедшем в центре Донецка.
«Пока все под контролем… Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно», - написал Пушилин главному редактору RT Маргарите Симоньян. Ответ она опубликовала в Telegram.
Так он опроверг информацию о том, что в Донецке в 15:15 (16:15 мск) жители «услышали звук очень громкого взрыва. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии», пишу об этом в соцсетях.
Данные о погибших и пострадавших пока отсутствуют.
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