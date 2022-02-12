В ДНР опровергли информацию о взрыве

«Пока все под контролем… Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно», - написал Пушилин главному редактору RT Маргарите Симоньян. Ответ она опубликовала в Telegram.

Так он опроверг информацию о том, что в Донецке в 15:15 (16:15 мск) жители «услышали звук очень громкого взрыва. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии», пишу об этом в соцсетях.

Данные о погибших и пострадавших пока отсутствуют.

