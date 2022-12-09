В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
9 декабря 202214:14
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Отмечается, что тревога была объявлена практически одновременно.
Ранее, 8 декабря, воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru