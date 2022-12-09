В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Отмечается, что тревога была объявлена практически одновременно.

Ранее, 8 декабря, воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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