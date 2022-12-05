В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Согласно данным, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru