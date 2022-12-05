В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Интерактивная карта пунктов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на портале mos.ru. В московских центрах госуслуг проходит акция «Письма для наших героев» Первый медиахакатон «ШУМИ» для молодых журналистов пройдет 7 и 8 декабря в Москве Почти 80 тысяч человек посетили за год экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее Победы