В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье

Согласно данным, тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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