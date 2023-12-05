СМИ: На пляже в Крыму нашли безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой

По данным СМИ, морской дрон нашли жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря. Граждане сообщили властям, что на пляже в четырех километрах от их дома лежит безэкипажный катер, отмечает Ura.ru.

«Приехавшие на место службы оцепили местность. Вероятно, ранее катер был обезврежен средствами РЭБ», — пишет SHOT.

На минувшей неделе в западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма, напоминает RT.

