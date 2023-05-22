СМИ: Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском

«Скажу откровенно — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут (Артемовск). Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Артемовске и городах», — заявил глава государства.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что в некоторых районах Артемовска (Бахмут) продолжаются бои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

