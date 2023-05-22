СМИ: Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском
22 мая 202302:24
Украинский лидер Владимир Зеленский на полях саммита G7 сравнил японский город Хиросима с Артемовском, сообщает CNN.
«Скажу откровенно — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут (Артемовск). Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Артемовске и городах», — заявил глава государства.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что в некоторых районах Артемовска (Бахмут) продолжаются бои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru