ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 24 февраля
Евросоюз рассчитывает принять двадцатый пакет санкций в отношении России 24 февраля 2026 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.
По ее словам, в Брюсселе намерены завершить подготовку нового пакета ограничительных мер к этой дате и вынести соответствующее решение в установленные сроки.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.
Он также заявлял, что введенные санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике, а их конечной целью является ухудшение уровня жизни миллионов людей, передает «Радиоточка НСН».
