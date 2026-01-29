ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 24 февраля

Евросоюз рассчитывает принять двадцатый пакет санкций в отношении России 24 февраля 2026 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

По ее словам, в Брюсселе намерены завершить подготовку нового пакета ограничительных мер к этой дате и вынести соответствующее решение в установленные сроки.