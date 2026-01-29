Carlyle: Сделка по покупке активов «Лукойла» соответствует требованиям США

Американская компания Carlyle сообщила, что сделка по приобретению зарубежных активов «Лукойла» выстроена с учетом требований министерства финансов США и полностью им соответствует. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании пояснили, что предлагаемая структура сделки разработана в соответствии с политикой Управления по контролю за иностранными активами минфина США. При этом в нее не входят активы LUKOIL International, расположенные на территории Казахстана.

Ранее «Лукойл» объявил о заключении соглашения с Carlyle о продаже своих иностранных активов за пределами Казахстана.

В российской компании уточнили, что договоренность не носит эксклюзивного характера, а переговоры с другими потенциальными покупателями продолжаются, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
