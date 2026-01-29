ЕС признал КСИР террористической организацией и ввел новые санкции

Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в перечень террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

По ее словам, главы МИД государств сообщества приняли решение о признании КСИР террористической структурой, расценив действия иранских властей как подрывающие собственную стабильность страны. Каллас подчеркнула, что речь идет о режиме, который, по оценке ЕС, применяет насилие в отношении своих граждан.

В Иране зафиксировали полное отключение интернета на фоне протестов

На той же встрече министры одобрили введение нового пакета санкций против Ирана. В обновленный санкционный список вошли 15 иранских должностных лиц, связанных с силовыми структурами и системой правосудия, а также шесть юридических лиц.

Каллас отметила, что ограничительные меры направлены против конкретных лиц и организаций, которых в ЕС считают причастными к жесткому подавлению протестных акций. Эти выступления начались в конце прошлого года на фоне недовольства населения экономической ситуацией в стран, передает «Радиоточка НСН».

