ЕС признал КСИР террористической организацией и ввел новые санкции
Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в перечень террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.
По ее словам, главы МИД государств сообщества приняли решение о признании КСИР террористической структурой, расценив действия иранских властей как подрывающие собственную стабильность страны. Каллас подчеркнула, что речь идет о режиме, который, по оценке ЕС, применяет насилие в отношении своих граждан.
На той же встрече министры одобрили введение нового пакета санкций против Ирана. В обновленный санкционный список вошли 15 иранских должностных лиц, связанных с силовыми структурами и системой правосудия, а также шесть юридических лиц.
Каллас отметила, что ограничительные меры направлены против конкретных лиц и организаций, которых в ЕС считают причастными к жесткому подавлению протестных акций. Эти выступления начались в конце прошлого года на фоне недовольства населения экономической ситуацией в стран, передает «Радиоточка НСН».
