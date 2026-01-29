ЕС признал КСИР террористической организацией и ввел новые санкции

Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в перечень террористических организаций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

По ее словам, главы МИД государств сообщества приняли решение о признании КСИР террористической структурой, расценив действия иранских властей как подрывающие собственную стабильность страны. Каллас подчеркнула, что речь идет о режиме, который, по оценке ЕС, применяет насилие в отношении своих граждан.