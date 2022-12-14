В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, была подорвана подстанция и опора ЛЭП. Об этом сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.
«Подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», - написал Сауленко в Telegram-канале администрации.
Он отметил, что в результате теракта, который произошел прошедшей ночью, микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония остались обесточены. Сауленко подчеркнул, что без электроснабжения находятся свыше 10 тысяч абонентов.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что спецслужбы Соединенных Штатов и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении в Луганской народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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