В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

Теракт совершен в Бердянске Запорожской области, была подорвана подстанция и опора ЛЭП. Об этом сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.

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«Подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», - написал Сауленко в Telegram-канале администрации.

Он отметил, что в результате теракта, который произошел прошедшей ночью, микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония остались обесточены. Сауленко подчеркнул, что без электроснабжения находятся свыше 10 тысяч абонентов.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что спецслужбы Соединенных Штатов и Украины готовят диверсии и теракты на Сватовском направлении в Луганской народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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