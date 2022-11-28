ФСБ предотвратила в Запорожской области серию терактов
Сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области серию терактов в людных местах, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что силовиками в Мелитополе были задержаны трое граждан Украины, следовавшие «к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города.
«Двое из них, ранее судимые за тяжкие преступления на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения», — уточнили в ФСБ.
В автомобилях задержанных были обнаружены и изъяты компоненты СВУ на основе пластита и электродетонаторы, а в их квартирах — два пистолета с боеприпасами и граната с запалом. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые доставлены в Москву.
Ранее ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить взрыв на газопроводе в Волгоградской области, пишут «Известия».
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