В Белом доме признали за Киевом право отвоевать Крым
Соединённые Штаты Америки признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, так как считают эту территорию принадлежащей Киеву. Такую позицию Вашингтона озвучил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби.
При этом контр-адмирал ВМС США не стал комментировать последнее сообщение NBC на тему Крыма. По информации телеканала, администрация Джо Байдена считает, что Украина обладает военными возможностями для возвращения полуострова под свой контроль. Вместе с тем, согласно источникам NBC, такого рода действия могут привести к ядерной эскалации.
Кёрби также сообщил, что в новый ближайший блок американской военной помощи Украине будут включены дополнительные средства противовоздушной обороны. Однако координатор не стал раскрывать конкретный перечень средств, которые войдут в новый транш помощи и сроки объявления об этом.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал ответ советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку на его обещание посетить через полгода Ялту и выйти оттуда в прямой телеэфир.
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