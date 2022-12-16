В Белом доме признали за Киевом право отвоевать Крым

Кёрби также сообщил, что в новый ближайший блок американской военной помощи Украине будут включены дополнительные средства противовоздушной обороны. Однако координатор не стал раскрывать конкретный перечень средств, которые войдут в новый транш помощи и сроки объявления об этом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал ответ советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку на его обещание посетить через полгода Ялту и выйти оттуда в прямой телеэфир.

