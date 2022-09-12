В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей

«Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток», - сказал глава округа.

По его словам, эвакуация в Логачевке была организована грамотно. Также Дыбов добавил, что через пограничный пункт в Логачевке с территории Харьковской области проходит большое число беженцев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничный пункт в селе Логачевка был обстрелян со стороны Украины, погибла гражданка Украины, четыре человека получили ранения, есть также разрушения в домовладениях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

