В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей
Власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка Белгородской области после обстрела пограничного пункта. Об этом сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте».
«Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток», - сказал глава округа.
По его словам, эвакуация в Логачевке была организована грамотно. Также Дыбов добавил, что через пограничный пункт в Логачевке с территории Харьковской области проходит большое число беженцев.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что приграничный пункт в селе Логачевка был обстрелян со стороны Украины, погибла гражданка Украины, четыре человека получили ранения, есть также разрушения в домовладениях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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