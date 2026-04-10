В Белгородской области за время СВО повреждены более 21 тысячи машин

Более 21 тысячи автомобилей повреждены в Белгородской области с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Max.

«За 4,5 года было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, 18,5 тыс. восстановлены», - отметил губернатор.

Жителям выплатили компенсации за авто, на них потратили около 4 млрд рублей из внебюджетного фонда.

Сейчас власти прорабатывают вопрос о восстановлении 2,5 тысячи машин, проводится оценка. В дальнейшем будут производиться выплаты гражданам.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак ВСУ были ранены четыре мирных жителя, напоминает Ura.ru.

