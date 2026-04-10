В России пока не обсуждают введение экспортных пошлин на рыбу

Вопрос введения экспортных пошлин на рыбу пока не обсуждается. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он указал на хорошие финансовые показатели отрасли по итогам прошлого года. Тем не менее, объем кредиторской задолженности остается большим, предприятиям «достаточно тяжело» с учетом текущей ставки.

«Плюс, конечно, нам необходимо достраивать все инвестиционные объекты, а цены на них значительно выросли. То есть когда заказывали суда, они стоили одних денег, а сейчас они стоят совершенно других», - цитирует Шестакова ТАСС.

Ранее глава Росрыболовства спрогнозировал снижение уровня вылова лососевых по итогам 2026 года. По его словам, ожидается, что будет выловлено около 230-250 тысяч тонн такой рыбы, пишет 360.ru.

