Появилось видео работы ПВО в Белгороде
Система противовоздушной обороны уничтожила в небе в районе Белгорода две ракеты, выпущенных с украинской стороны. Это подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его сведениям, среди людей никто не пострадал.
Осколки сбитых боеприпасов повредили крышу жилого дома, они также попали на участки частных домов на юго-западной окраине областного центра. Дополнительную информацию об ударе власти обещают предоставить позднее.
Ранее жители Белгорода сообщили о взрывах в небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сети появились видео работы российской ПВО. Позднее губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о гибели гражданки Украины 1942 года рождения при обстреле ВСУ пограничного пункта пропуска Логачевка в городском округе Валуйки. Ещё четыре человека ранены, они госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Минпросвещения включило в школьную программу историю спецоперации на Украине
- В России хотят разрешить многодетным становиться резервистами
- Фанатка «Ленинграда» умерла на концерте группы в «Лужниках»
- Франция изменила правила выдачи виз гражданам России
- Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса
- Появилось видео работы ПВО в Белгороде
- Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении
- В Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц
- Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области
- Глава Херсонской области Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru