Над Волгоградской и Ростовской областями сбили 15 украинских БПЛА
10 апреля 202609:55
Военные утром 10 апреля нейтрализовали 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.
Так, девять дронов ликвидировали в Волгоградской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.
Ранее силы ПВО уничтожили 151 беспилотник ВСУ в пяти регионах РФ и над Каспийским морем, пишет Ura.ru.
