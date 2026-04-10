Над Волгоградской и Ростовской областями сбили 15 украинских БПЛА

Военные утром 10 апреля нейтрализовали 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.

Так, девять дронов ликвидировали в Волгоградской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.

Ранее силы ПВО уничтожили 151 беспилотник ВСУ в пяти регионах РФ и над Каспийским морем, пишет Ura.ru.

