В Бурятии перевернулся школьный автобус

Школьный автобус УАЗ перевернулся в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Авария произошла в 60 км от населенного пункта Таксимо. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус опрокинулся.

«В результате ДТП пострадавших нет, семь человек, из них пять детей, доставлены по месту жительства», - отметили в МЧС.

После инцидента движение на участке не перекрывали.

Ранее в Токмаке Запорожской области автобус детской спортивной школы был поврежден при атаке БПЛА на заправку. В результате пострадали дети 2011, 2012, 2013 годов рождения и их тренер, пишет Ura.ru.

