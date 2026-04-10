В Бурятии перевернулся школьный автобус
Школьный автобус УАЗ перевернулся в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Авария произошла в 60 км от населенного пункта Таксимо. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус опрокинулся.
«В результате ДТП пострадавших нет, семь человек, из них пять детей, доставлены по месту жительства», - отметили в МЧС.
После инцидента движение на участке не перекрывали.
Ранее в Токмаке Запорожской области автобус детской спортивной школы был поврежден при атаке БПЛА на заправку. В результате пострадали дети 2011, 2012, 2013 годов рождения и их тренер, пишет Ura.ru.
