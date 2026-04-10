ЦБ отозвал лицензию у московского Банка РМП
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития и модернизации промышленности (Банка РМП). Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как отметили в ЦБ, организация не была значимым кредитором реального сектора экономики и проводила основные операции в интересах своих акционеров, а также связанных лиц. Регулятор ранее выявлял в деятельности банка сделки с признаками вывода активов.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки», - отмечает ЦБ.
Банк занимал 292 место по величине активов в банковской системе России.
Ранее ЦБ принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Таврического банка, напоминает Ura.ru.
