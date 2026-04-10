Хорошие фильмы могут стать эффективным инструментом школьного воспитания, но не каждому учреждению нужен киноклуб, необходимо создавать подобные вещи на добровольных началах и с тщательно проработанной программой, заявила НСН член координационного совета Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева.

Киноклубы необходимы в каждой школе в России, в их работе должны принимать участие и родители детей. Такое мнение выразил кинорежиссер, продюсер Николай Данн в ходе образовательной программы «Родительская академия» в Центре знаний «Машук», передает ТАСС. Аверкиева уверена, что школы сами должны принимать решение о создании таких клубов.