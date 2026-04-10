Нужен не всем: Родители оценили идею открыть киноклуб в каждой школе
Екатерина Аверкиева заявила НСН, что школы сами должны принимать решение о создании таких клубов.
Хорошие фильмы могут стать эффективным инструментом школьного воспитания, но не каждому учреждению нужен киноклуб, необходимо создавать подобные вещи на добровольных началах и с тщательно проработанной программой, заявила НСН член координационного совета Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева.
Киноклубы необходимы в каждой школе в России, в их работе должны принимать участие и родители детей. Такое мнение выразил кинорежиссер, продюсер Николай Данн в ходе образовательной программы «Родительская академия» в Центре знаний «Машук», передает ТАСС. Аверкиева уверена, что школы сами должны принимать решение о создании таких клубов.
«Хорошие фильмы обладают большим воспитательным потенциалом, любое искусство создает будущее. То, что сегодня нарисовано, написано и описано в книгах, завтра так будут жить люди. Фильмы сильно влияют на людей. Вопрос в том, кто это будет делать. Надо оценивать эффективность такого клуба для каждой школы, а также возникает вопрос, кто за это платить будет. У нас есть восемь направлений воспитательной деятельности, по каждому из них должна вестись работа. А дальше уже школа должна решать, какие именно мероприятия будут способствовать тому, чтобы у ребенка формировались определенные ценности. Надо делать не из принципа «сделай все, что предлагают», а из принципа, что будет эффективно именно здесь и сейчас», - объяснила она.
По ее словам, взаимодействие с родителями тоже на практике не так просто организовать.
«К сожалению, не нагружать педагогов в таком случае не получится. Любое новое мероприятие в школе будет требовать вовлеченности педагога. Родители тоже есть очень разные, некоторые активно принимают участие в жизни школы, иногда даже слишком активно, пишут в чаты постоянно. А есть родители, у которых другие приоритеты. Конечно, здорово, когда в процессе задействованы родители, общество. С другой стороны, если родитель начинает сам диктовать свои условия, это не очень органично. Здесь родители должны влиться в то, что уже есть, договориться», - отметила она.
Аверкиева также описала, как должен выглядеть такой киноклуб, на какие темы необходимо сделать акцент.
«Я бы смотрела на то, что сегодня актуально, на чем сделать акцент. Сегодня очень важно говорить о ценности семьи, у нас все больше неполных семей, кто-то хочет для себя пожить и так далее. Конечно, очень важно обсуждение после фильма, чтобы ребята могли высказаться, если не согласны или согласны. Это доброе и воспитательное общение, просто смотреть фильм недостаточно. Надо продумать вопросы заранее. Я бы брала наши советские фильмы, хотя они для наших детей обычно скучноваты. Надо точно выбирать фильмы, где есть, о чем задуматься», - подытожила собеседница НСН.
Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров предложил заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино.
