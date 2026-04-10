При атаке БПЛА в Волгоградской области повреждена емкость с нефтепродуктами

Емкость с нефтепродуктами получила повреждения после атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает Telegram-канал администрации области.

«В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание», - отмечается в сообщении.

Специалисты занимаются тушением пожара.

Кроме того, в Суровикинском районе области из-за атаки получили повреждения 13 частных жилых домовладений, линия электропередач, газопровод.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Волгоградской области уничтожили 57 беспилотников ВСУ. Всего над Россией сбили 151 украинский БПЛА, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
