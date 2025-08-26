Трамп пообещал добиваться смертной казни за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных в столице страны. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме.

По словам Трампа, перспектива смертной казни станет «очень сильным инструментом» для предотвращения преступлений. Глава государства подчеркнул, что подобная мера должна сыграть профилактическую роль и что «все с этим согласны».