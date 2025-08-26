Трамп пообещал добиваться смертной казни за убийства в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти будут добиваться смертных приговоров для обвиняемых в убийствах, совершенных в столице страны. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме.
По словам Трампа, перспектива смертной казни станет «очень сильным инструментом» для предотвращения преступлений. Глава государства подчеркнул, что подобная мера должна сыграть профилактическую роль и что «все с этим согласны».
В округе Колумбия смертная казнь не применяется с 1981 года, когда она была официально отменена. Сейчас максимальной мерой наказания в городе остается пожизненное лишение свободы.
При этом Вашингтон традиционно входит в число американских городов с высоким уровнем насильственной преступности. По данным полиции, в 2023 году число убийств в столице США превысило 250 случаев — это стало самым высоким показателем почти за четверть века, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов
- «Домашка для учителей»: Кого коснутся новые нормы Минпросвещения
- США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года
- Трамп пообещал добиваться смертной казни за убийства в Вашингтоне
- В Калининграде осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ
- В жилом доме на улице Стойкости в Петербурге произошел взрыв газа
- Сийярто заявил, что атаки на «Дружбу» невозможны без согласования Киева с ЕС
- СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск
- Глава СПЧ Фадеев: Денонсация Европейской конвенции не узаконит пытки в России
- Трансплантолог раскрыл, какие органы человеку могут подарить животные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru